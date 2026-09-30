Бузова назвала любовь и семью главной целью своей жизни

Певица Ольга Бузова призналась, что больше всего мечтает о любви и семье. Об этом она рассказала в интервью KP.RU .

Бузова заявила, что главной целью для нее всегда была и остается любовь. По ее словам, она разрешает себе совершать ошибки, считая их ценным опытом, и не зацикливается на неудачах, чтобы не тратить время и продолжать работать и радоваться жизни.

Сейчас артистка запускает новое шоу «Разрешаю себе» и все свободное время проводит на репетициях и в подготовке к нему.