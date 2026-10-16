Бутусов рассказал, что сейчас пишет книги, занимается живописью и создает новую музыку

«65 лет для меня — это такой предстартовый момент, потому что в 70 лет мужчина должен обрести статус мудреца. Поэтому у меня еще пять лет, чтобы набраться ума», — сказал Бутусов.

За плечами музыканта 12 альбомов «Наутилуса», а также работа в группах «Ю-Питер» и «Ордена Славы». Бутусов — выходец из свердловского рок-клуба, по специальности архитектор-градостроитель, начинал с проектирования оформления станций метрополитена, совмещая работу с выступлениями.

Режиссер Алексей Балабанов, готовясь снимать «Брата», пригласил Бутусова появиться в эпизоде и заранее прописал в сценарии любимые композиции «Наутилуса». После 15 лет взлетов, падений и испытаний славой коллектив распался.

Сейчас Бутусов пишет книги, занимается живописью и создает новую музыку, в том числе симфоническую. У него четверо детей и уже есть внуки.