Бурляев рассказал, что познакомился с Тарковским на пробах картины «Иваново детство»

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с «Ридусом» поделился воспоминаниями о близкой дружбе с великим советским режиссером Андреем Тарковским, которому сегодня могло бы исполниться 93 года.

Бурляев сыграл главные роли в знаменитых фильмах режиссера — «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Он рассказал, как познакомился с Тарковским на пробах киноленты «Иваново детство», тогда ему было всего 14 лет, а Тарковский был уже взрослым 28-летним мужчиной. Николай признался, что режиссер стал для него особенным человеком, настоящим гением.

«Ты мне самый близкий человек», — говорил Андрею Николаю Тарковский. И эти слова глубоко запали в душу актера. Он выразил свою любовь к режиссеру в фильме «Боже! Чувствую приближение Твое!».

По словам Бурляева, Андрей Тарковский — величайший режиссер, которого подарил человечеству Бог. Его имя стоит в одном ряду с гениями разных эпох — Пушкиным, Лермонтовым, Рахманиновым, Шекспиром, Гете.

Андрей Тарковский скончался в Париже от рака в возрасте 55 лет. Последним его фильмом стало «Жертвоприношение».