Бурковский тихо вернулся в Россию и сразу получил жирную роль в сериале. В США не заладилось?
Публицист Шахназаров: испугавшийся Бурковский вернулся и получил роль в сериале
Актер Андрей Бурковский, сбежавший из России с началом СВО, вернулся и сразу получил «жирную» роль в сериале «Москва слезам не верит». Публицист Михаил Шахназаров в эфире Rutube-канала «Абзац» прокомментировал тихое возвращение артиста.
Возвращение испугавшегося
«У нас есть режиссеры, продюсеры, которые тянут в кадр только „своих“. У нас есть театры, в которых тянут на сцену только „своих“. Этим людям не обязательно играть, а им нужно входить в определенный круг», — заявил Шахназаров.
Эксперт заявил, что как актер Бурковский весьма посредственный, а роли получает благодаря связям в тусовке.
После начала СВО Бурковский покинул «эту страну» и решил продавать свой талант в США. За границей он начал преподавать актерское мастерство. Однако в США Бурковский — никому не известный эмигрант, поэтому о больших гонорарах пришлось забыть.
Шахназаров обратил внимание, что актер вернулся в Россию без лишнего шума, и сразу получил роль на миллионы в сериале «Москва слезам не верит».
Кто такой Андрей Бурковский
Актер родился в Томске. Его заметили, когда он играл в КВН за команду «Максимум». В Москве Бурковский окончил Школу-студию МХАТ и дебютировал в сериале «Даешь молодежь».
Потом артиста начали приглашать в другие проекты, в его фильмографии множество картин, в том числе «Кухня», «Тобол», «Летучий корабль».
После возвращения в Россию Бурковский особо не светится. В тусовке отметили, что вариантов такого поведения два — либо ему стыдно за бегство, либо скрывает свое возвращение от американских коллег, предполагая, что, возможно, придется снова менять место жительства.