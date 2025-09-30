Бурковский тихо вернулся в Россию и сразу получил жирную роль в сериале. В США не заладилось?

Актер Андрей Бурковский, сбежавший из России с началом СВО, вернулся и сразу получил «жирную» роль в сериале «Москва слезам не верит». Публицист Михаил Шахназаров в эфире Rutube-канала «Абзац» прокомментировал тихое возвращение артиста.

Возвращение испугавшегося

«У нас есть режиссеры, продюсеры, которые тянут в кадр только „своих“. У нас есть театры, в которых тянут на сцену только „своих“. Этим людям не обязательно играть, а им нужно входить в определенный круг», — заявил Шахназаров.

Эксперт заявил, что как актер Бурковский весьма посредственный, а роли получает благодаря связям в тусовке.

После начала СВО Бурковский покинул «эту страну» и решил продавать свой талант в США. За границей он начал преподавать актерское мастерство. Однако в США Бурковский — никому не известный эмигрант, поэтому о больших гонорарах пришлось забыть.

Шахназаров обратил внимание, что актер вернулся в Россию без лишнего шума, и сразу получил роль на миллионы в сериале «Москва слезам не верит».