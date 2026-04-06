Буланова заявила о нежелании рожать детей

Певица Татьяна Буланова заявила, что не хочет в ближайшее время рожать детей. Об этом она рассказала ОСН .

Артистка уточнила, что не готова в третий раз становиться матерью из-за сложностей, связанных с процессом беременности.

«Сейчас не время, это тяжелая и сложная ноша для женского организма. Мужчинам куда легче. Была бы мужчиной, хотела бы много детей, но никто не понимает, какая это нагрузка», — заявила она.

Сейчас у 57-летней Булановой двое взрослых сыновей. Старший сын, 33-летний Александр, работал бариста и помогал по бизнесу третьему мужу матери. Младший, 19-летний Никита, учится в Институте технологий дизайна.

Ранее Буланова призналась, что ее отношения с супругом такие же гармоничные, как и в самом начале. Она отдала должное второй половине, которая с нетерпением ждет ее дома с гастролей.