Буланова призналась, что не знает о сумме заработка своего мужа

Во вторник, 2 июня, певица Татьяна Буланова отметила первую годовщину свадьбы с мужем Валерием Рудневым. В интервью Леди Mail.ru артистка призналась, что этот год лишь укрепил их отношения. Они стараются избегать скандалов, в том числе в финансовых вопросах.

Буланова отметила, что не интересуется заработком своего супруга.

«Если честно, я даже не знаю, сколько зарабатывает мой муж, — это меня не касается. Мне важно, чтобы мой муж не сидел сложа руки и не жаловался на жизнь», — пояснила она.

Для артистки важно, чтобы ее муж был при деле, а остальное не имеет значения. Буланова также добавила, что знала о финансовых делах только первого мужа, поскольку в браке они все делили пополам.