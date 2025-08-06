Буланова объяснила причину отказа в фото с поклонниками плохим настроением у артистов

Певица Татьяна Буланова поделилась причинами, по которым звезды могут отказаться от фотографирования или автографов с фанатами. В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка подчеркнула, что подобная реакция может быть обусловлена соображениями личной безопасности или просто плохим настроением.
«Важно помнить, что звезды — тоже люди и у них есть право на личное пространство», — процитировал Буланову RT.
По мнению певицы, поклонникам не следует расценивать такой отказ как проявление неуважения или равнодушия.
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