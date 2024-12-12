«Будет скакать». Директор актера Белоголовцева заявила о его скорой выписке из больницы

Радиоведущий, шоумен, актер Сергей Белоголовцев находится в больнице, но скоро его выпишут. Об этом 360.ru рассказала директор Екатерина Белоголовцева.

«Ничего страшного. Это достаточно плановая история. Здесь ничего такого нет. [Он] в порядке, вообще все норм. Скоро уже будет скакать. Он в больнице, но мы в субботу его забираем уже, он уже выписывается. Так что все нормально», — подчеркнула Екатерина.

По данным другого источника 360.ru, 11 декабря в 10:00 утра Белоголовцева забрала скорая с Островитянова, 1, строение 10. Артисту поставили диагноз острый аппендицит. До этого ведущий находился в медицинском центре, где врач вызвал скорую городскую. Шоумена отвезли в больницу имени Виноградова.

По данным Telegram-канала Baza, 60-летний артист находился в другой клинике с подозрением на инсульт.

На прошлой неделе народный артист России Борис Щербаков упал на лестнице и получил серьезные травмы. Актер ударился головой, сломал лицевую кость и заработал сотрясение.