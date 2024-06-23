«Будет недовольна». Поминки Заворотнюк прошли не так, как хотел ее муж

Фигурист Петр Чернышев хотел, чтобы на поминках актрисы Анастасии Заворотнюк не было алкоголя. Но подруги его покойной жены настояли на обратном. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка на шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

По ее словам, последний год онкобольная Заворотнюк не вставала с кровати. Все это время за ней ухаживал ее супруг.

«Он с утра до ночи контролировал каждого доктора, каждую медсестричку. Конечно, определенное питание. А так как Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: „Девчонки, я вас умоляю, принесите мне бокальчик красного вина“», — поделилась Навка.

В итоге Чернышева выводили из палаты под разными предлогами, чтобы угостить актрису ее любимой рыбой и бокалом вина. Муж Заворотнюк хочет, чтобы ее поминки были безалкогольными, так как думал, что они не пьют уже пять лет, но он заблуждался.

«Я говорю: „Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами. Она будет недовольна, если мы за нее не поднимем бокал. Ты как хочешь, а мы это сделаем“, — заявила спортсменка.

После этих слов Чернышев с ней согласился. Как отметила Навка, поминки Заворотнюк были больше похожи на ее день рождения, так как близкие вспоминали радостные моменты, связанные с ней.