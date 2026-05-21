Бросивший младенца в сугроб блогер остался без денег и с долгами за рубежом

Блогер Сергей Косенко, сбежавший из России после того, как бросил в сугроб своего младенца, пожаловался на безденежье за границей. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю* .

К концу 2025 года у него образовались долги на 950 тысяч долларов — около 67,6 миллиона рублей. В поездке на Коста-Рику у блогера закончились деньги.

«У меня была абсолютная жопа. Дошло до того, что в конце декабря… у меня просто закончились физически деньги. Примерно на пять дней», — посетовал Косенко.

В тот же период в России против него возбудили уголовное дело, а после развода он не виделся с ребенком.

«Ребят, если вы думаете, что у вас есть проблемы, поверьте, у вас все в порядке в жизни», — заключил блогер.

Косенко распродал все свое имущество, недвижимость и активы перед отъездом из страны. Арестованные банковские счета, где должно было находиться более 200 миллионов рублей, тоже оказались пустыми.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.