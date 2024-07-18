Британский актер Колин Ферт сыграет в новом фильме Гая Ричи
Британский актер Колин Ферт примет участие в новом фильме режиссера Гая Ричи. Издание Variety сообщило, что кинокартина расскажет о молодом Шерлоке Холмсе.
Ферту досталась роль сэра Буцефала Ходжа, а вот на роль сыщика Ричи выбрал Хиро Файнса Тиффина, написало ИА НСН.
В основу кинокартины лягут произведения британского писателя Энди Лэйна, посвященные юности Шерлока Холмса.
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