Британская писательница Джилли Купер умерла в 88 лет

Умерла автор британских романов-бестеллеров Джилли Купер
Прославившаяся сериями романов об аристократе Руперте Блэке и любовными историями из английской глубинки «Хроники Ратшира» британская писательница Джилли Купер умерла в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на заявление ее семьи сообщила газета The Sun.
Причины смерти родные автора бестселлеров не раскрыли, но назвали ее уход из жизни внезапным,
«Мама была светом в нашей жизни. Ее любовь ко всей своей семье и друзьям не знала границ. Мы так гордимся всем, чего она достигла в своей жизни, и не можем представить себе жизнь без ее заразительной улыбки и смеха», — говорится в заявлении семьи.
Начинавшая карьеру с должности младшего газетного репортера и автора колонок о браке и сексе, Джилли Купер за несколько лет превратилась в одного из самых популярных авторов Великобритании.
Свой первый роман о жизни аристократа Руперта Блэка «Наследники» она написала в 1970 году, но по неизвестной причине потеряла рукопись, что завело ее в творческий кризис. Вторая редакция романа, принесшего Купер славу, вышла только в 1984 году.
По одной из 11 частей произведения в 2024 году выпустили сериал «Соперники», ставший одним из самых заметных телевизионных релизов.