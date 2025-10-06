Британская писательница Джилли Купер умерла в 88 лет

Прославившаяся сериями романов об аристократе Руперте Блэке и любовными историями из английской глубинки «Хроники Ратшира» британская писательница Джилли Купер умерла в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на заявление ее семьи сообщила газета The Sun .

Причины смерти родные автора бестселлеров не раскрыли, но назвали ее уход из жизни внезапным,

«Мама была светом в нашей жизни. Ее любовь ко всей своей семье и друзьям не знала границ. Мы так гордимся всем, чего она достигла в своей жизни, и не можем представить себе жизнь без ее заразительной улыбки и смеха», — говорится в заявлении семьи.

Начинавшая карьеру с должности младшего газетного репортера и автора колонок о браке и сексе, Джилли Купер за несколько лет превратилась в одного из самых популярных авторов Великобритании.

Свой первый роман о жизни аристократа Руперта Блэка «Наследники» она написала в 1970 году, но по неизвестной причине потеряла рукопись, что завело ее в творческий кризис. Вторая редакция романа, принесшего Купер славу, вышла только в 1984 году.

По одной из 11 частей произведения в 2024 году выпустили сериал «Соперники», ставший одним из самых заметных телевизионных релизов.