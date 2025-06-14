Брэд Питт заявил о желании представить собственную линию одежды

Американский актер Брэд Питт решил расширить присутствие в мире моды. Он собирается последовать примеру многих звезд, включая бывшую супругу Анджелину Джоли, и представить собственную линию одежды. Об этом сообщил сайт « 7Дней.ru » со ссылкой на Daily Mail .

В этом начинании Питта поддерживает Сат Хари, которая известна как дизайнер и целитель. Свой бренд God’s True Cashemire («Божественный подлинный кашемир») артист основал еще в 2019 году. Тогда актер и его помощница сосредоточились на создании одежды из кашемировой пряжи.

Уникальность изделий заключалась в использовании пуговиц из натуральных полудрагоценных камней — идея, предложенная Сат Хари, которая верит в целительные свойства минералов. Питт оценил эту концепцию, и теперь они вместе готовят новую коллекцию.