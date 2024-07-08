Брэд Питт впервые появился на публике с возлюбленной Инес де Рамон
Актер Брэд Питт впервые вышел в свет вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон. Пара появилась на финале Гран-при Великобритании, проходящем на трассе «Сильверстоун», написало издание Daily Mail.
Для своего выхода Инес де Рамон выбрала голубое платье и черные ботильоны, а Брэд Питт надел желтую куртку, белую футболку и светлые брюки и кеды, сообщил kp.ru.
По данным источника издания, голливудский актер выглядел счастливым рядом со своей возлюбленной.
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