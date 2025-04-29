Бразильцы перепутали Сергея Лаврова и Леди Гагу

Жители Рио-де-Жанейро перепутали кортеж министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Леди Гаги. Об этом сообщило издание The Sao Paulo News .

Местные жители начали публиковать в социальных сетях видео с кортежем черных автомобилей. На роликах они отмечали певицу, которая анонсировала в ближайшие дни бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро.

«Добро пожаловать в Рио», — приветствовали долгожданную звезду поклонники.

Оказалось, что кортеж принадлежал не популярной артистке, а главе российского внешнеполитического ведомства. Министр приехал в Бразилию с рабочим визитом и поучаствовал в совещании министров иностранных дел стран БРИКС. Деловое мероприятие провели 28–29 апреля как один из этапов подготовки к 17-му саммиту БРИКС.

Американская звезда Леди Гага же прибудет в Бразилию позже. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана запланирован на 3 мая. Мировые музыканты выступают на бразильском побережье в рамках проекта Todo Mundo no Rio, мэрии Рио-де-Жанейро и банка Santander.