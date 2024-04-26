Бондарчук снялся в футболке бренда Канье Уэста с нецензурной надписью | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 18:08 Бондарчук снялся в футболке бренда Канье Уэста с нецензурной надписью Режиссер Бондарчук снялся в футболке бренда рэпера Уэста с нецензурной надписью Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Российский актер и кинорежиссер Федор Бондарчук снялся в футболке с нецензурной надписью от бренда Канье Уэста, сменившего имя на Ye. Кадры со звездой опубликовал Telegram-канал The Flow.

На черно-белых фотографиях 56-летний артист позирует сидя на режиссерском стуле с собственным именем. Помимо черной футболки с белым принтом «Фак Адидас» на лицевой стороне, Бондарчук надел узкие брюки и лакированные туфли, дополнив образ солнцезащитными очками, часами и браслетом на запястьях.

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«Федор Сергеевич в теме», — отреагировала в своем Telegram-канале на дерзкий образ режиссера журналистка Ксения Собчак.

В марте Уэст также вышел в свет в аналогичной футболке. Ее дизайн разработал российский модельер Гоша Рубчинский. Таким образом артист ответил компании Adidas, которая разорвала контракт с рэпером в октябре 2022 года из-за его «антисемитских высказываний» в соцсетях.