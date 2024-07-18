Бомжи поселились в эксклюзивном лимузине Пугачевой

Эксклюзивный 10-метровый лимузин Hummer, подаренный Алле Пугачевой Филиппом Киркоровым на день рождения, нашли в поле в Краснодарском крае. В нем поселились бомжи, выяснил сайт Kp.ru .

Певица разъезжала по Москве в белоснежном лимузине с розовым салоном в 90-е годы, но после развода с Киркоровым оставила машину бывшему мужу. Певец сначала решил его продать на аукционе, озвучив стартовую цену — 250 тысяч евро.

Потом Киркоров отказался от этой затеи, решив отправить Hummer в российский «Автомузей», но не вышло. И все эти годы лимузин стоял во дворе дома, где жил Бедрос Киркоров.

Приятель семьи артиста Константин рассказал, что отец певца и его помощник приглядывали за машиной. Потом друг Бедроса предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как позже выяснилось, машину Пугачевой угнал водитель друга.

«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», — добавил Константин.

Сначала Бедрос хотел ее отремонтировать, чтобы сын не расстроился, но его уговорили этого не делать, так как «в машине уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды».

Ранее в РПЦ отметили желание Пугачевой дистанцироваться от соотечественников, продемонстрировать им свое презрение.