«Болтали ночи напролет». Звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о зарождении дружбы с Хабенским

Общие съемки актеров в кино часто перерастают в крепкую дружбу. Так произошло с прославившимся по роли в сериале «Реальные пацаны» актером и режиссером Антоном Богдановым и народным артистом России Константином Хабенским, когда они вместе работали над картиной «Огонь» о сотрудниках авиалесоохраны режиссера Алексея Нужного. Об этом Богданов рассказал в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой для ее проекта «Жеребцова и точка».

Актер пояснил, что работа над фильмом началась с натурных съемок. Для этого всех вывезли в лес почти на две недели, где основная работа проходила ночью. Жили участники съемочной группы в установленных в поле вагончиках.

«Наши с Константином Юрьевичем [Хабенским] вагончики стояли друг напротив друга. А ночью адреналин хлещет, не засыпается, потому что организм перестроился уже. Он просто протягивал руку вот так вот, стучал, и говорил: „Заходи“. Вот так мы сидели, коротали с ним обеды», — рассказал Богданов.

Он добавил, что на подобных съемках возникает момент искренней дружбы, которая потом отражается химией и магией на экране.

«Мы ночи напролет болтали. Я у него всю жизнь его распросил, а он у меня. Поэтому, когда я ему принес идею фильма „Нормальный только я“, он прочитал, посмотрел и сказал: „Антон, ну это круто“. Я ему говорю, пойдемте с нами. Он пошел и бесплатно снялся. Низкий поклон. Великий человек», — добавил Богданов.

В фильме «Нормальный только я» актеры снова сыграли вместе: Богданов — директора лагеря «Красный сокол», куда приехали дети с инвалидностью, а Хабенский — мэра города.

В конце декабря прошлого года Антон Богданов женился на директоре фитнес-центра Лауре Кемстач и по совместительству маме актера Леона Кемстача сыгравшего школьника Андрея (Пальто) в сериале «Слово пацана». Пара встречалась давно, но сочетаться браком они решили только в конце прошлого года.