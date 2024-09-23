«Большая честь для меня». Адвокат Добровинский ответил на угрозы Алсу

Угрозы певицы Алсу обратиться в суд только продемонстрировали, что она плохо разбирается в юридических вопросах. Об этом 360.ru заявил адвокат Александр Добровинский, которого артистка пообещала «привлечь к ответственности» за распространение ложной информации.

«Если госпожа Абрамова захочет подать на меня в суд, это будет большая честь для меня. Я с радостью это приму. Второй момент заключается в том, что, безусловно, большинство населения нашей страны, куда, очевидно, и входит Алсу, — люди, юридически девственные», — отметил он.

Юрист объяснил, что обвинить в клевете можно лишь в том случае, когда речь идет об уголовных преступлениях: убийстве, воровстве или других серьезных правонарушениях.

«Дело заключается в том, что „Клевета“ — есть уголовная статья, которая говорит о том, что человек обвинил другого человека в действии, которое подпадает под уголовную статью <…> Так что я жду с большим удовольствием», — подчеркнул он.

Добровинский также анонсировал «новости» из Великобритании, касающиеся певицы и ее развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

«Эта история [еще] долго не закончится, завтра будут новости свежие из Лондона. Я сейчас постоянно на связи с коллегами и завтра опубликую в Telegram-канале новости оттуда», — заключил он.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Алсу решила отсудить у бывшего мужа деньги за пентхаус в Лондоне, который давно продали. По данным Telegram-канал Mash, певица подала иск с требованием о разделе имущества общей суммой на 10 миллиардов рублей.

В своем Instagram* Алсу заявила, что вместе с адвокатами будет привлекать Добровинского к ответственности за распространение ложной информации.