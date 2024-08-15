Боксер Двали заявил, что был полностью трезв в момент нападения толпы в Крыму
Боксер Дмитрий Двали дал SHOT первое интервью с момента нападения. Боец раскрыл детали случившегося.
По словам спортсмена, он спокойно попросил агрессоров перестать издеваться над молодым человеком. Двали также пояснил, что был полностью трезв в тот момент.
«Как любой нормальный мужчина, я бы не смог пройти мимо. Воспитывалось в нас детства — всегда заступаться за слабого», — отметил боксер.
Во время потасовки он получил серьезные травмы. Двали перенес несколько операций. Врачи пытаются спасти его глаз, который сильно пострадал во время нападения. Но медики пока не могут дать прогноз по будущему Двали в мире спорта, добавил Life.