Боярский назвал «грязью» татуировки внучки | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 08:58 Боярский назвал «грязью» татуировки внучки Михаил Боярский раскритиковал татуировки внучки Екатерины Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Актеру Михаилу Боярскому не понравилось решение 25-летней внучки Екатерины набить себе татуировки на запястье и внутренней стороне руки. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист заявил, что против рисунков на теле.

«Это какая-то грязь на теле, ужасно! Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше. Пускай малюет на себе что угодно, ее супругу читать потом все это дело, я-то не буду», — сказал он.

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При этом артист признался, что ради Екатерины может отойти от своих принципов и сделать татуировку, но только на сердце и имя внучки.

Боярский также отметил, что уделяет много времени младшим внукам. Он уточнил, что привозит детей в школу и забирает их. По словам актера, внуки практически «ночуют» в образовательном учреждении.

Ранее внучка певца Михаила Боярского разместила в своих соцсетях детскую фотографию из-за слухов о пластике груди. Девушка доказала подписчикам, что пышные формы у нее были еще в школьные времена.