Блогеру Хилми Форксу отказали в УДО

Осужденного треш-блогера Хилми Форкса отказались выпускать из колонии по УДО. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации канала, ходатайство заключенного рассмотрел Волжский городской суд и принял решение оставить его отбывать наказание.

В инстанции сочли, что цель пребывания 32-летнего Форкса в исправительном учреждении — исправление — еще не достигнута.

Блогера приговорили к трем годам колонии в декабре 2023-го. Хилми признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете.

Незадолго до вынесения приговора Форкс публично извинился и попытался загладить вину, пожертвовав средства в фонд нравственности.