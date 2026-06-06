Блогеру Хилми Форксу отказали в УДО
Осужденного треш-блогера Хилми Форкса отказались выпускать из колонии по УДО. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации канала, ходатайство заключенного рассмотрел Волжский городской суд и принял решение оставить его отбывать наказание.
В инстанции сочли, что цель пребывания 32-летнего Форкса в исправительном учреждении — исправление — еще не достигнута.
Блогера приговорили к трем годам колонии в декабре 2023-го. Хилми признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете.
Незадолго до вынесения приговора Форкс публично извинился и попытался загладить вину, пожертвовав средства в фонд нравственности.