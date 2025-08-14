Блогерша Ната Лайм умерла в 31 год

Известная блогерша Наталья Лайм умерла в 31 год. За звездой соцсетей следили 1,75 миллиона подписчиков, сообщил StarHit.

Наталья стала популярной благодаря ярким и остроумным скетчам. У нее было два YouTube-канала, куда она часто выкладывала новые видеоролики.

Последнюю активность Лайм зафиксировали на платформе в декабре 2021 года, после чего она практически исчезла из интернета, изредка публикуя посты в соцсетях.

Пользователи Сети показали фотографию предполагаемой могилы Наты. Благодаря этому стало известно, что блогерши не стало 29 апреля 2025 года.

Информацию о смерти в комментариях подтвердил муж звезды. Подробностей он не приводил. По неофициальной версии, смерть могла наступить в результате несчастного случая.