Блогер Валя Карнавал устроила фотосессию в образе куклы в ответ на замечания хейтеров

Блогер и певица Валя Карнавал, получившая популярность благодаря коротким роликам в Сети, снялась в образе Барби. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Проект стал ответом хейтерам, постоянно сравнивающим девушку с куклой и указывающим на неестественность ее фигуры. На снимках звезда предстала в белом парике и платьях, напоминающих игрушечные. Кадры Карнавал иронично подписала одним словом — «plastic».
Некоторые подписчики положительно оценили фото, на которых блогер демонстрирует неестественные позы. Ее сравнили с моделью Памелой Андерсон. Другие продолжили критиковать внешность знаменитости. По словам некоторых комментаторов, «манекены выглядят естественнее Вали Карнавал».
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