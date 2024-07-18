Блогер Валя Карнавал назвала искренний контент секретом популярности

Блогер Валя Карнавал поделилась секретом своей популярности. По словам девушки, успех ей принесла искренность по отношению к аудитории, сообщил Леди Mail.ru.

Знаменитость рассказала, что всегда была настоящей со своими поклонниками, добавил сайт kp.ru.

«Мой главный совет: оставайтесь верны себе и транслируйте искренний контент», — отметила Карнавал.

Начинающим блогерам она рекомендовала не обращать внимание на хейт. Все получится, если заниматься любимым делом и верить в себя, считает звезда.

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