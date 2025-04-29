Блогер Nixelpixel задолжала Федеральной налоговой службе 147 тысяч рублей

Создательница популярного веб-комикса «Песя», известная в сети как Nixelpixel (полное имя — Ника Водвуд, признана иноагентом в РФ), накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере 147 тысяч рублей. Об этом сообщил « Постньюс ».

Известно, что 29 апреля счета блогера-феминистки снова оказались заморожены. Основная часть долга — административные штрафы за несоблюдение правил деятельности иностранного агента (статья 19.34 КоАП РФ). В 2024 году Водвуд получила три штрафа по 40 тысяч рублей: два — за отсутствие соответствующей пометки в социальных сетях, еще один — за непредоставление Минюсту личных данных.

Nixelpixel пыталась оспорить вынесенные постановления, но судебные решения остались неизменными. Кроме того, с середины предыдущего года в отношении Водвуд ведется исполнительное производство, а в декабре налоговая служба отменила регистрацию ее ИП, связанного с «деятельностью веб-сайтов».