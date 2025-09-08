Блогер Lynacom заявила, что искренность помогла ей завоевать аудиторию

Блогер Эвелина Тарханова, известная под ником Lynacom, дала интервью Леди Mail . В беседе с журналистом она рассказала, как ей удалось получить популярность в Сети.

В ситуации с острой конкуренцией за внимание аудитории девушке, как она считает, помогла искренность.

«Многие сегодня играют роли, но я с самого начала решила: „Буду настоящей“. Не „идеальным блогером“ из глянца, а живым человеком — со своими мыслями, эмоциями и даже небольшими слабостями», — поделилась звезда.

По ее словам, честное общение с подписчиками завоевало их доверие. Как пояснила Тарханова, она делится моментами повседневной жизни, но делает это аккуратно, чтобы не раскрывать лишнего. Кроме того, блогер указала стремление создавать качественный контент: яркий, оригинальный и полезный.