Блогер Каграманов признался, что написал книгу «Мередит. Тайны лунного зала» за четыре года

Блогер, певец, актер, ведущий мероприятий, сценарист и теперь уже писатель Роман Каграманов дал интервью сайту Леди Mail . В беседе он рассказал о своей дебютной книге «Мередит. Тайны лунного зала».

Артист признался, что создание произведения заняло четыре года. Сама идея возникла с заметок в блокноте.

«В те годы я работал официантом в ресторане. И вот, когда не было большого потока гостей, я писал целыми главами в этом блокноте, а потом переносил все в документ на компьютере», — объяснил Каграманов.

Презентация пройдет 9 апреля в Гостином дворе. По словам блогера, он уже начал работу над второй книгой, а само занятие приносит ему большое удовольствие.