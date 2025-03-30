Блогер Егор Шип сообщил, что практически ослеп

Российский блогер Егор Шип сообщил, что фактически потерял зрение. В Telegram-канале молодой человек написал, что она снизилась до -13.

По словам Шипа, ему необходима операция по сохранению зрения хотя бы в текущем виде.

«Надо делать операцию, зрение больше никогда не встанет в норму. На сохранение зрения операцию только надо», — написал блогер.

Шип добавил, что носить очки с линзами ему нельзя, делать коррекцию — тоже. При этом контентмейкер с трехмиллионной аудиторией не унывает и сравнивает себя с певцом Стиви Уандером, который будучи слепым от рождения добился успехов в карьере.

Ранее Шипа увели с вечеринки на фоне неадекватного поведения и ссоры. Певец чуть не подрался на дне рождения блогера Димы Гордея с одним из гостей.

Охранник заведения несколько раз пытался вывести артиста с мероприятия, но тот неизменно возвращался и продолжал кричать.