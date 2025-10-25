Блогер Белоцерковская возмутилась жизнью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак якобы из-за жадности живет в состоянии страха. Об этом в интервью Republic* заявила сбежавшая из России блогер Вероника Белоцерковская**.

«И мне даже ⁠страшно представить, что я могла бы себя повести ⁠по-другому. Я сейчас смотрю на ту же самую Ксению Анатольевну и ⁠представляю, ⁠в каком *** аду она и подобные ей сейчас находятся», — сказала она.

По словам блогера, коммерческого директора Кирилла Суханова, главного редактора и администратора медиахолдинга Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева посадили в тюрьму якобы из-за жадности Собчак.

«Мне один товарищ написал про Собчак, что она жертва <…>. Я ему ответила, что она сама и есть этот режим. В любом случае состояние липкого, омерзительного страха, в котором живут люди вроде Собчак, для меня невозможно», — добавила собеседница издания.

В 2022 году Белоцерковская** уехала во Францию, где занимается кулинарным бизнесом и проводит светские мероприятия. На них блогер устраивает сборы пожертвований для ВСУ.

*Организация, внесенная Минюстом в список иноагентов.

**Внесена в РФ в реестр иноагентов.