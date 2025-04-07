Блогер BadComedian: никаких консультаций для сериала «Актерище» я не давал

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, дал комментарий «Газете.Ru» по поводу того, действительно ли он вдохновил авторов сериала «Актерище».

В этом проекте рассказывается о конфликте популярного контентмейкера и известного артиста.

«Узнаю об этом из СМИ и обсуждений в Telegram-каналах. Если что, никаких консультаций, ни с кем ничего не обсуждал. В целом я не очень следил, сериал не смотрел. Наверное, как он выйдет, рано или поздно доберусь и ознакомлюсь», — отметил блогер.

Режиссер «Актерища» Дмитрий Невзоров рассказал «Газете.Ru», что история в сериале напоминает противостояние Сарика Андреасяна и BadComedian. По его словам, идея пришла соавтору Невзорова, Никите Лундину. Он предложил рассказать о блогере-кинокритике, который «сражается» с известным актером — как BadComedian против Сарика Андреасяна.