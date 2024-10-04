Близкий друг Добрынина Шуфутинский не приехал на церемонию прощания с композитором

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский не приехал на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Близкий друг артиста не смог посетить траурную церемонию из-за болезни. Сейчас музыкант находится в Ессентуках. Эту информацию подтвердила помощница Шуфутинского.
В зале прощания в Москве собрались родственники и близкие Добрынина.
Композитор ушел из жизни 1 октября на 79-м году жизни. Он пережил несколько инсультов. После себя артист оставил квартиру в московском районе Хамовники, участок на Новорижском шоссе и дачу на Озернинском водохранилище.
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