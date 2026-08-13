Блиставшая в сериале «Доктор Кто» актриса Шерил Холл умерла в 76 лет

Известная по ролям в сериалах «Жители Ист-Энда» и «Доктор Кто» британская актриса Шерил Холл умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщил ее коллега по съемочной площадке Робин Асквит в социальной сети X .

Он подчеркнул, что Шерил появилась на телевидении Великобритании в конце 1970-х годов и сразу полюбилась зрителям.

«Харизматичная и отважная во всех отношениях. А теперь она ушла. Покойся с миром, Шерил Холл», — написал Асквит.

Свою карьеру в британских сериалах уроженка Лондона Шерил Холл начала с ситкома «Гражданин Смит», выходившего до 1980 года. Также она появлялась в качестве приглашенной актрисы в сериале «Жители Ист-Энда» и снялась в эпизоде «Карнавал монстров» культового сериала «Доктор Кто» в 1973 году. Она работала до 2007 года и постоянно появлялась в эпизодах сериала «Чисто английское убийство».