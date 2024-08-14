Блиновская не успела к заседанию суда погасить долги на 2,5 тысячи рублей

В Москве начнется рассмотрение дела против коуча Елены Блиновской. Она не успела погасить долги перед приставами к первому заседанию, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты получили материалы дела. Судя по документам, приставы открыли два исполнительских сбора по 1000 рублей, а ГИБДД потребовало оплатить штраф еще на 500 рублей. Блиновская не погасила эти задолженности.

Следком завершил расследование уголовного дела против коуча. «Известия» сообщили, что прокуратура утвердила обвинение в уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов и неправомерном обороте средств платежей. Савеловский суд Москвы 14 августа начнет рассмотрение дела по существу.

«Королева марафонов» находится в изоляторе, в июле срок ее ареста продлили до 19 августа. Блиновскую задержали весной 2023 года при попытке скрыться за границей.