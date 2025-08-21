Бледанс заявила, что в случае пропажи интернета звезды найдут другие способы продвижения

В последнее время некоторые сторонники теорий заговора высказывают предположения о возможном ограничении доступа к интернету в ближайшем будущем. Многие знаменитости активно используют социальные сети и мессенджеры для поддержания своей популярности. Общественная Служба Новостей задалась вопросом, что будет с селебрити, если доступ к интернету станет ограниченным.

Актриса Эвелина Бледанс отметила, что помнит времена, когда о интернете никто не думал.

«Вспомните, люди ходили в театры, читали книги, посещали музеи и просвещались. Да, интернет стал важной частью нашей жизни, мы черпаем из него информацию, идеи, вдохновляемся. С исчезновением Сети жизнь, возможно, станет куда насыщеннее, потому что никто не будет сидеть на одном месте. Я не вижу никакой проблемы в этом», — заявила актриса.

По ее мнению, звезды смогут находить другие способы продвижения.

«Афиши никто не отменял, премьеры песен на радио до сих пор выпускают, поэтому ничего глобально не изменится. Да, сложнее будет получать информацию, которая нужна в формате “здесь и сейчас”, но я не верю, что прям так сильно вход в Сеть ограничат когда-нибудь», — подытожила Бледанс.