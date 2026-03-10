Главный российский «мажор» Павел Прилучный впервые поделился деталями о разводе с актрисой Агатой Муцениеце, о котором ходило много домыслов и слухов. Актер дал интервью YouTube-каналу FAMETIME TV, опубликованном на Rutube .

По его словам, у них с Муцениеце были нездоровые отношения, но он никогда не поднимал на нее руку. Бывшая жена оболгала его, обвиняя в избиении и абьюзе, желая пропиариться. Прилучный добавил, что после скандального развода от него отвернулись близкие, друзья и коллеги, а в соцсетях началась травля.

«Я занимался же боксом, у меня КМС, рука тяжелая. Если бы я ее избил, точно было бы видно. И она точно пошла бы в полицию и написала заявление. А если ты всего этого не сделала, то какое право имеешь говорить, что я тебя избивал?» — сказал актер.

Прилучный отметил, что он импульсивный и мог на нее наорать, но не ударить, ведь его не так воспитывали. Угрозы могли быть, но не больше.

Кроме того, он прояснил ситуацию с телефоном, разбитым весной 2020 года. Муцениеце тогда специально его спровоцировала, обсуждая с новым мужем «очень интересные темы», пока актер ел.

Прилучный отметил, что бывшая жена провоцировала ссоры в семье вплоть до своего отъезда из загородного дома, где они какое-то время еще жили вместе, пока разводились. После этого актриса стала всем рассказывать, что жила с тираном и абьюзером. Благодаря ее заявлениям у Прилучного тогда началась черная полоса, возникли проблемы с алкоголем.

Муцениеце прошлым летом стала женой аккордеониста Петра Дранга.