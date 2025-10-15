Билли Айлиш показала грудь в скандальном видео

Американская певица Билли Айлиш снова оказалась в центре внимания после публикации видео, где в шутливой форме затронула тему собственной внешности. Соответствующий ролик артистка опубликовала в TikTok .

Артистка призналась, что из-за большой груди ей порой бывает трудно сосредоточиться и сохранять внимание во время общения или выступлений.

По словам Айлиш, такие формы нередко отвлекают не только окружающих, но и ее саму. В ролике она показала, как грудь реагирует на движение рук, подчеркнув, что из-за этого иногда теряет нить разговора.

Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию подписчиков. Одни восприняли запись с юмором, другие посчитали, что певица слишком откровенна.

Айлиш не впервые говорит о восприятии тела и общественном внимании к внешности. Ранее она отмечала, что долго чувствовала давление из-за комментариев и ожиданий аудитории, но со временем научилась принимать себя.

В одном из интервью певица рассказывала, что пышная грудь у нее с детства. Билли Айлиш пришлось отреагировать таким образом на трек Дрейка, который упомянул ее внешность.