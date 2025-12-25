Безруков потребовал 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его лицом

Актер Сергей Безруков обратился в суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской из-за продажи масок с его изображением. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Согласно материалам, оглашенным на заседании, истец требует 250 тысяч рублей за нарушение прав как субъекта персональных данных и еще 250 тысяч рублей — за незаконное использование изображения без согласия. Представители актера подтвердили журналистам, что речь идет о двух самостоятельных основаниях для компенсации.

В ходе слушаний стало известно, что ответчик направил в суд отзыв на иск. В нем предприниматель просит либо уменьшить размер компенсации, либо заменить ее выплатой роялти от продаж продукции с изображением артиста.

Ранее в суде уточняли, что на маркетплейсах Wildberries и Ozon были выставлены на продажу карнавальные и тканевые маски с лицом Безрукова. По версии истца, предприниматель использовал его имя, фамилию и изображение без разрешения. В связи с этим актер также просит запретить дальнейшее распространение его персональных данных в интернете.

Ранее Безруков сообщил о своем участии в новом сериале «Фурия», основанном на комиксах Bubble.