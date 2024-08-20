«Бездельник-побирушка». В сети опустили Смольянинова за очередные унижения в сторону России
Аif.ru: актер Смольянинов заявил, что Россия ничего не создала за 30 лет
Речь идет об одном из последних интервью, где актер заявил, что Россия ничего не создала за последние 30 лет.
«Величие какое-то… Вашу мать, какое величие? Что Россия дала миру за последние 30 лет? Что она создала? Не разрушила, а создала?» — спросил Смольянинов*.
В качестве примера он привел изобретения других стран. Например, IPhone, SpaceX, адронный коллайдер и другие технологии.
Высказывание актера возмутило пользователей сети. Aif.ru привел некоторые комментарии россиян.
«Уроду невдомек, что Большой адронный коллайдер строился с привлечением российских разработок и скоро Россия запустит свой собственный ускоритель NICA в Дубне», — заявил мужчина по имени Петр.
Пользователь Olga Afanasieva задала актеру встречный вопрос — что Смольянинов дал России за последние 30 лет? Другая россиянка — Виктория Пронина, поддержала недовольных комментаторов и заявила, что Россия не станет отчитываться перед актеришкой. Еще одна женщина — Ксю Бекирова — назвала артиста «скудоумным чушпаном».
Похожее мнение составила и Галина. Она заметила, что все русофобы повторяют слова Смольянинова* как мантру. По ее словам, обычно такие люди оказываются «бездельниками-побирушками».
Также людей рассмешила панамка актера. Внешне головной убор напомнил мухомор.
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