Знаменитости 17 мая 2024, 17:15 «Без стыда и совести»: Поплавская — о возвращении в эфир участников «голой» вечеринки Поплавская назвала вернувшихся на ТВ участников «голой» вечеринки бессовестными Valery Lukyanov/Russian Look / Global Look Press

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Возвращение на федеральные телеканалы артистов, которые развлекались на скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой, недопустимо. Таким мнением поделилась с радиостанцией «КП-Самара» актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Во время интервью затронули тему о бойкотировании в Соединенных Штатах артистов, которые предпочли не высказывать собственную позицию по глобальным вопросам. В частности, тех, кто не комментирует конфликт Израиля и Палестины. Отвечая на вопрос, прошла ли в России аналогичная волна бойкотов, Поплавская ответила отрицательно.

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«Ничего она не прошла. Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», — заявила она.

Недавно Поплавская в своем блоге обрушилась с критикой на шоу «Звезды» на НТВ, в котором участвуют певец Филипп Киркоров и шоумен Александр Ревва. После ее резкого высказывания с эфира сняли очередной выпуск программы.