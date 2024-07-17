«Бессильны перед дьяволом». Охлобыстин рассказал о встрече с Зеленским на Украине

Актер Иван Охлобыстин виделся с Владимиром Зеленским до его назначения на пост президента Украины. Тот был совершенно другим человеком, но оказался «бессилен перед дьяволом», рассказал артист в эфире радио «Комсомольская правда».

«Он стал заложником ситуации. В сложившихся обстоятельствах он повел себя довольно достойно — не убежал из Киева», — сказал он.

По словам Охлобыстина, он достаточно мало общался с Зеленским. В 2013 году сценарист приезжал на Украину, чтобы получить приз за лучшую актерскую роль. Там и произошла встреча артистов.

«У меня много в окружении друзей, которые работали с ним. И как производственники они неплохо о нем отзывались. Но многие бессильны перед дьяволом», — заявил режиссер.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленского, сравнив его с зомби. Киркоров познакомился с юмористом около 20 лет назад.