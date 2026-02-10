Белое платье Утяшевой сравнили в Сети с «костюмом пельменя»

Пользователи Сети высмеяли платье 40-летней ведущей шоу «Выжить в Стамбуле» Ляйсан Утяшевой, сравнив ее наряд с «костюмом пельменя». Спортсменка опубликовала отрывок из нового выпуска проекта на своей странице в Instagram*.

Утяшева позировала в облегающем белом платье с интересным декором в области груди, который напомнил юзерам форму двух пельменей.

«„Ляйсан свои любимые манты одела“; „Пельмешки“; „Только я вместо платья вижу пельмени?“» — шутили пользователи, оценив образ гимнастки.

В последней публикации Утяшева пожаловалась, что ее укусила оса в бедро, которое раздулось и очень болело.

В проекте «Выжить в Стамбуле» звездная и народная команда в экстремальных условиях борются за приз в 10 миллионов рублей, демонстрируя силу, ловкость и интеллект. Утяшева вместе с мужем, комиком Павлом Волей, является бессменной ведущей шоу.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.