Белла Хадид показала свою фигуру в кружевной мини-комбинации

Топ-модель Белла Хадид снялась в прозрачном кружеве для рекламы Saint Laurent

Фото: РИА «Новости»

Супермодель Белла Хадид приняла участие в откровенном образе в рекламной кампании бренда Saint Laurent. Для фотосессии она выбрала откровенный образ и опубликовала снимки в Instagram*.

Хадид запечатлели в кадре в черной мини-комбинации из прозрачного кружева, поверх которой была кожаная куртка. Супермодель дополнила наряд колготками, туфлями на каблуках и кожаной сумкой-тоутом с логотипом бренда.

Также образ девушки украсили массивными серьгами, браслетами и колье. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами. Автором съемки был фотограф Грей Сорренти.

Супермодель Белла Хадид посетила фестиваль в Каннах в бежевом прозрачном платье от Saint Laurent с глубоким вырезом на груди. В таком откровенном образе она появилась на премьере фильма «Ученик».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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