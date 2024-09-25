БДТ: актер Басилашвили отказался от масштабного празднования 90-летия

Народному артисту СССР Олегу Басилашвили исполнится 90 лет 26 сентября. Актер отказался от проведения специальных мероприятий в честь юбилея. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ).

По данным учреждения культуры, 30 сентября запланирован показ спектакля «Лето одного года» с участием Басилашвили.

Кроме того, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» приурочил к празднику марафон фильмов, в которых снялся артист. Зрители смогут увидеть, например, такие картины, как «Яды, или Всемирная история отравлений», «Вокзал для двоих».