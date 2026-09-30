Басков рассказал, что поет на свадьбах детей своих первых клиентов

Певец Николай Басков накануне своего 50-летия стал гостем студии Радио «Комсомольская правда» и признался, что уже выступал на торжествах детей тех пар, чьи свадьбы когда-то украшал своим голосом. Об этом сообщило KP.RU .

Басков поделился, что счастлив петь на свадьбах детей тех, у кого выступал на свадьбах родителей. Он также вспомнил начало карьеры в Большом театре, где был самым молодым артистом. Певец рассказал, что публика часто уходила из зала до сцены смерти Ленского, из-за чего у него возникали конфликты с театром: поклоны приходилось делать в самом конце спектакля.

Отдельно Басков затронул тему веса. Он признался, что борьба с лишним весом у него семейная — его отец тоже всю жизнь сражался с килограммами. При этом в опере лишний вес певцу даже помогал: с большим животом легче поддерживать диафрагму.