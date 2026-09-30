Басков признался, что перестал болезненно реагировать на хейт

Певец Николай Басков рассказал, что в последние годы перестал болезненно реагировать на критику незнакомых людей. Об этом он сообщил в интервью KP.RU .

По его словам, негатив пишут люди, которые тратят на это собственную энергию, поэтому артист не вступает с ними в конфликты и не удаляет комментарии, считая, что это лишь отражает внутреннее состояние авторов.

Сам артист отметил, что пережитые в прошлом боль, расставания и обманы сделали его сильнее.

Ранее певец рассказывал, что не чувствует приближения 50-летия и воспринимает каждый год как подарок.