Баскетболист ЦСКА Тримбл назвал интересным опытом погружение в шахту в Норильске

Устроенная компанией «Норникель» экскурсия с погружением в шахту «Ангидрит» рудника «Кайерканский» для баскетбольной команды ЦСКА впечатлила американского участника команды Мело Тримбла. В комментарии ТАСС он заявил, что это был интересный опыт.

Он пояснил, что родился и вырос в Вашингтоне и никогда не думал, что окажется в России и тем более в Норильске.

«Это, конечно, не Диснейленд, Диснейленд круче, но это что-то другое. Интересный опыт для меня», — признался Тримбл.

Спортсмен добавил, что после подписания второго контракта с ЦСКА уже считает Россию своим домом.

Компания «Норникель» выступает главным спонсором московской команды и устроила баскетболистам поездку в Норильск в качестве подарка за 13-ю победу Единой лиги ВТБ.

В конце апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова удивила всех своими баскетбольными навыками. Она присоединилась к выступающим на ижевской «УДС Арене» фристайлером и раскрутила мяч на пальце.