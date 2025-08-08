Барац и Хаит из «Квартета И» признались, что хотели бы вернуться в июнь 2008-го

Актеры Леонид Барац и Ростислав Хаит из «Квартета И» вспомнили о 2000-х годах как о лучшем времени своей жизни. Интервью для спецпроекта о нулевых превратилось в серию забавных и искренних рассказов, сообщил « Сноб ».

Барац назвал соответствующий период рубежом, при котором осуществился переход от старой эпохи коллектива к новой.

«Мне кажется, в стране тогда возрождалось кино. Это еще в 1990-х началось, а в 2000-х оно уже прямо появилось. <…> В кино вернулись деньги: появились киносети, большие кинотеатры», — отметил артист.

Актеры признались, что хотели бы вернуться в июнь 2008 года. Тогда сошлось все: чемпионат Европы по футболу, успешная премьера спектакля «День радио», фурор постановки «Разговоры мужчин» с рекордными билетными продажами. Как пояснили Барац и Хаит, то время стало для них пиком жизни.