Балерина Волочкова рассказала, что продолжила танцевать после замены тазобедренного сустава

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова активно восстанавливает здоровье после серьезной операции на ноге. Артистка раскрыла подробности ситуации в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам знаменитости, она уже работает над новым шоу и не может отказаться от репетиций, несмотря на запреты врачей после замены тазобедренного сустава.

«Какая Волочкова без танца и репетиций? Я всячески начала нарушать предписания врачей. Я должна была еще три месяца делать просто упражнения и ждать, пока все заживет, но танцевальные номера сами себя не сделают», — рассказала звезда.

По словам Волочковой, уже в июле ее ждет отдых на Мальдивах, где она сможет восстановиться после интенсивных репетиций.