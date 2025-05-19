Балерина Образцова назвала смерть Григоровича огромной потерей

Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, беседуя с сайтом телеканала « Звезда », высоко оценила вклад советского и российского хореографа Юрия Григоровича в мировой балет.

Артистка назвала его смерть огромной потерей.

«Этот человек был не только именем в области балета в России. Это мировое имя. Он оставил после себя огромное наследие. Большой театр неразрывно связан с именем Григоровича», — высказалась Образцова.

Солистка Большого театра Ксения Рябинкина также отозвалась о хореографе с уважением, подчеркнув, что он был великим балетмейстером ХХ века.

Напомним, Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.